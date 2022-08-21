Muleka siftah yaptı

Karagümrük karşısında 50. dakikada ağları havalandıran Jackson Muleka, Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, Jackson Muleka ilk golünü kaydetti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 14 lig maçında 12 gol atıp 5 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı. Muleka, Karagümrük karşısında attığı golle, Süper Lig'deki gollerine de devam etti. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Masuaku'nun kullandığı kornerde iyi yükselen genç oyuncu, kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getiren isim oldu ve Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini de yaşamış oldu. - İSTANBUL