Muleka, Beşiktaş için İstanbul'da Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika'nın başkenti Brüksel'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Muleka'yı siyah-beyazlı takımın menajeri Halil Yazıcıoğlu ile dış ilişkiler sorumlusu Can Kaymakoğlu karşıladı. Havalimanında valizini beklerken üzerini değiştiren 22 yaşındaki golcü futbolcu, kartal resminin bulunduğu "1903" yazılı tişört giydi. Muleka, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pençesi yaparak poz verdi. Kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Muleka ile sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. Bonservisi Belçika'nın Standard Liege takımında bulunan ve geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen Jackson Muleka, 14 maçta 12 gol attı. AA / Kenan Irtak - Spor İstanbul Havalimanı Beşiktaş İstanbul Belçika Spor Haberler

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