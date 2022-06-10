Mujtaba Ghuloom: "Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur" - Haberler

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Mujtaba Ghuloom: "Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mujtaba Ghuloom: 'Marhoon, Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olur'

Adı Süper Lig takımlarıyla anılan Muhammed Marhoon ile ilgili konuşan Teknik Direktör Mujtaba Ghuloom, "Marhoon, şu an Arap ülkelerindeki en yetenekli forvet oyuncularından biri ve Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Adı Süper Lig takımlarıyla anılan Muhammed Marhoon ile ilgili konuşan Teknik Direktör Mujtaba Ghuloom, "Marhoon, şu an Arap ülkelerindeki en yetenekli forvet oyuncularından biri ve Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Türk futbolu ve Arap futboluyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bahreyn Milli Takımı'nın eski kaptanı ve şu an Bahreyn Süper Lig'inde teknik direktör olarak görev alan Mujtaba Ghuloom, son günlerde Muhammed Marhoon'la ilgili çıkan transfer söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghuloom, "Marhoon, şu an Arap ülkelerindeki en yetenekli forvet oyuncularından biri ve Türkiye Süper Ligi'nde çok başarılı olacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

Son dönemde Türk futboluyla Arap futbolunun yakınlaşmaya başladığını kaydeden Mujtaba Ghuloom, "Türk teknik direktör Cem Karaca'nın bir Bahreynli takımla görüştüğünü biliyorum ve büyük ihtimalle gelecek seni benim rakibim olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli eski oyuncu Cem Karaca da bu gelişmeleri doğruladı. Karaca, şu an için görüşmelerin çok olumlu geliştiğini ve en kısa sürede göreve başlamayı umduğunu belirtti.

Son olarak Eskişehirspor'da teknik direktörlük yapan Cem Karaca, Yunanistan ikinci liginde de çalışmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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