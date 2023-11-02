Muhtarlar Futbol Turnuvası Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar Futbol Turnuvası, Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında ikinci kez gerçekleştiriliyor. 15 ilçeden muhtarların katıldığı turnuvada, takımlar Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu tarafından atanan resmi hakemlerle mücadele ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar arasında dayanışmayı güçlendirmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek, diyaloğu arttırmak amacıyla Muhtarlar Futbol Turnuvası düzenlendi. Bu yıl, 2'incisi düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu, Başkan Zeydan Karalar yaptı.

Turnuvaya 15 ilçeden muhtarlar katılıyor. Toplam 15 takımın mücadele ettiği turnuvada her ilçe 1 takımla temsil ediliyor. Takımlar 12'şer kişiden oluşuyor ve karşılaşmalarda Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu'nun atadığı resmi hakemler görev alıyor.

180 muhtarın katıldığı turnuvanın ilk müsabakasında, Karataş ve Çukurova ilçe muhtarları karşılaştı.

Açılış maçına gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarlık makamının toplum için önemine değindi, sporun birleştirici, kaynaştırıcı gücüne vurgu yaptı, takımlara başarı diledi.