Muhsin Yaşar Galatasaray'a Transfer Oldu

Muhsin Yaşar Galatasaray'a Transfer Oldu
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BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka'da gösterdiği performansla dikkat çeken milli pivot Muhsin Yaşar, Galatasaray ile anlaştı. Bu sezon ligde 14.4 sayı ve 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynayan Yaşar, kriz döneminde takımına liderlik etmişti.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Karşıyaka'da gösterdiği performansla parlayan 29 yaşında, 2.08 boyundaki milli pivot Muhsin Yaşar, Galatasaray'a transfer oldu. Bir süredir sarı-kırmızılılarla görüşen Muhsin'in yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu sezon ligde 14.4 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 7.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla görev yapan Muhsin Yaşar, ocak ayında kulüpteki maaş krizleriyle 7 oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka'da kalıp takıma liderlik etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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