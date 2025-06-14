Muhsin Yaşar'dan Karşıyaka'ya Veda Mesajı

Muhsin Yaşar'dan Karşıyaka'ya Veda Mesajı
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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'yla sözleşmesi sona eren Muhsin Yaşar, Galatasaray'la anlaştığını duyurarak Karşıyaka camiasına veda etti. Lysar, yaşadığı güzel anıları ve destekleri için teşekkür etti.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'yla sözleşmesi sona erip yeni sezon için Galatasaray'la anlaşan Muhsin Yaşar veda mesajı yayınladı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon kaptanlığı da üstlenen milli pivot, camiaya veda etti. Muhsin'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bu güzel şehre, yeşil-kırmızı renklere ve her anını büyük bir gururla taşıdığım Karşıyaka formasına veda etme zamanı geldi. Karşıyaka çatısı altında geçirdiğim bu sezon boyunca hem sahada hem de saha dışında çok şey öğrendim, çok şey yaşadım. Taraftarımızın desteğini her an yüreğimde hissettim. Bu camianın bir parçası olmak, her zaman hatırlayacağım büyük bir onur oldu. Başta teknik ekip, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksın Karşıyaka."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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