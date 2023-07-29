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Muhammet Taha Şahin, Manisa FK'ya veda etti

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Çaykur Rizespor'a transfer olan genç futbolcu Muhammet Taha Şahin, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor'a transfer olan genç futbolcu Muhammet Taha Şahin, Manisa FK'ya veda etti.

Manisa Futbol Kulübü'nde başarılı iki sezon geçiren ve Çaykur Rizespor'a transfer olan genç futbolcu Muhammet Taha Şahin Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Muhammet Taha Şahin'i makamında ağırlayarak kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Başkan Aktan, Taha'ya kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim ederek yeni kariyerinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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