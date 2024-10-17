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Muhammet Şimşek, Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2. Oldu

Muhammet Şimşek, Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2. Oldu
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Milli sporcu Muhammet Şimşek, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 597,5 kilo kaldırarak 2. oldu. 2,5 kilo ile dünya şampiyonluğunu kaçırdığını belirten Şimşek, gelecek yıl daha iyi sonuçlar almayı umut ettiğini ifade etti.

Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Muhammet Şimşek, toplamda 597,5 kilo kaldırarak 2. olduğunu belirterek, "2,5 kilo ile dünya şampiyonluğunu kaçırdım. Bu sene böyle geçti, umarım seneye daha güzel sonuçlar alırım" dedi.

Samsun Çarşamba doğumlu 24 yaşındaki milli sporcu Muhammet Şimşek, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda toplamda 597,5 kilo ağırlık kaldırarak 2. oldu. Erzurum'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Şimşek, bir kategoride 2,5 kilo ile dünya şampiyonluğunu kaçırdığını belirterek, "İlk aşamada Ankara'da yapılan müsabakada Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda 5 rekor kırdım. Yaklaşık 3 hafta süren bir milli takım sürecimiz oldu. Çok iyi ve verimli bir şekilde geçirdik, Kazakistan'a gittik. İlk uluslararası şampiyonam olduğu için zorluydu. Hava şartları buraya göre biraz daha zordu. Bir süre sonra alıştık. Ardından uluslararası şampiyonanın havasına bürünmeye başladık. 1 ve 2. günümüzde arkadaşlarımız madalyalarını almaya başladı. 3. gün biz yarıştık. İlk olarak 100 kiloda yarıştık. Çok değişik bir ambiyanstı. Saniyeler içinde kendimizi göstermemiz gerekiyordu. En iyisini yapmamız gerekiyordu. Türklüğün verdiği bir coşku da var. Bundan dolayı heyecanlı ve stresliydik. Toplamda 597,5 kilo kaldırarak 2. oldum. Her kategoride ayrı ayrı 2. oldum. 2,5 kilo ile dünya şampiyonluğunu kaçırdım" diye konuştu.

"Bu armayı taşıdığım için gurur duyuyorum"

Kazakistan'da ülkesini temsil ettiği için gurur duyduğunu belirten sporcu Muhammet Şimşek, "Türk Milli Takımı olarak bu al bayrağı taşımak çok farklı bir duygu. Oraya gidince 'Sen' değil 'Biz' olarak bakıyoruz. Bu armayı taşıdığım için gurur duyuyorum. Milli takımının adı altında madalya almak çok ayrı bir gurur. Aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma bu gururu yaşattığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Hazırlık süresince kendisine destek veren yakınlarına teşekkür milli sporcu, gelecek seneden daha umutlu olduğunu söyleyerek, "Bu sene böyle geçti. Umarım seneye daha güzel sonuçlar alırım. Başta antrenörüm Ömer Faruk Aksoy hocama teşekkür ediyorum. Yanımızda olmadığı bir an yoktu. Aynı zamanda ailem her zaman destekçim oldu. Dualarını eksik etmedi. Arkadaşlarımda desteklerini esirgemedi. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kazakistan 3-sayfa samsun Dünya Spor

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