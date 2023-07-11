Muhammet Khalvandi, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu Muhammet Khalvandi'yi kutladı.

Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, F57 kategorisinde madalya elde eden milli sporcuyu tebrik ederek, "Fransa'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonasında Erkekler Cirit Atma F57 kategorisinde gümüş madalya kazanan sporcumuz Muhammet Khalvandi, yapılan itirazlar sonucu altın madalya almaya hak kazandı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de kota alan Muhammet Khalvandi'nin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Muhammet, dün yapılan yarışı ikinci sırada bitirerek gümüş madalya almıştı. Ancak milli takım yetkilileri tarafından yapılan itirazlar sonucu Muhammet Khalvandi, altın madalya elde etti.