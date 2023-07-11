Muhammet Khalvandi Altın Madalya Kazandı
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Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Fransa'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Erkekler Cirit Atma F57 kategorisinde altın madalya kazandı ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Fransa'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonasında Erkekler Cirit Atma F57 kategorisinde altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı başardı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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