Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu, grup maçlarında önce Levan Metreveli Vartanov'u 7-2; daha sonra ise Cezayirli Salah Eddine Kateb'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Studd Obispado Morris'i 10-0 ile geçen Karavuş, finale adını yazdırdı. Grup maçında 7-2 mağlup ettiği İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, finalde 9-2 yenen Karavuş, şampiyon oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Spor Haberler

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