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Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Muhammet Karavuş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu, grup maçlarında önce Levan Metreveli Vartanov'u 7-2; daha sonra ise Cezayirli Salah Eddine Kateb'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Studd Obispado Morris'i 10-0 ile geçen Karavuş, finale adını yazdırdı. Grup maçında 7-2 mağlup ettiği İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, finalde 9-2 yenen Karavuş, şampiyon oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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