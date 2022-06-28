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Muhammet Karavuş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muhammet Karavuş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda, Muhammet Karavuş altın madalya kazandı. Serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Mertevelli'yi 9-2 mağlup eden Muhammet Karavuş şampiyon oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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