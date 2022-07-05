Muhammet Demir Konyaspor'da Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Muhammet Demir'i kadrosuna katarak hücum bölgesini güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki deneyimli oyuncuyla 2 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreni ile Muhammet Demir'i renklerimize bağladık" denildi. Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet Demir, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK forması giydi. Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 32'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 33 maçta forma giydi ve 6 gol attı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / Spor Muhammet Demir Konyaspor Erzurum Spor Haberler

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