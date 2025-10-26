Haberler

Muhammed Oğuz Kağanoğlu: Olimpiyat Hayali ile Tırmanışta Zirveye Tırmanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 yaşında tırmanış sporuna başlayan 18 yaşındaki Muhammed Oğuz Kağanoğlu, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor. 10 yıllık kariyerinde çok sayıda madalya kazanan genç sporcu, olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor.

Okul seçmelerinde 8 yaşında tırmanış sporuna başlayan 18 yaşındaki Muhammed Oğuz Kağanoğlu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrenci Muhammed Oğuz, severek yaptığı tırmanış sporunu hayatının merkezine aldı.

Bugüne kadar Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda 10 altın madalya kazanan milli tırmanış sporcusu, uluslararası turnuvalarda ise 2 altın, 1 gümüş, 2 de bronz madalya elde etti.

Muhammed Oğuz, son olarak Samsun'da 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Muhammed Oğuz Kağanoğlu, AA muhabirine, 10 yıldır tırmanış sporcusu olduğunu söyledi.

Okul seçmelerinde tanıştığı tırmanışta yeteneğinin fark edilmesi üzerine yoğun bir antrenman sürecine başladığını anlatan genç sporcu, "Bir anda hayatıma girdi, daha öncesinde hiç aklımda böyle bir spor yoktu. Sonra bağlandım. Hayatım oldu daha sonra. Bütün hayatımı buna göre yönlendirdim." dedi.

"Olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum"

Zirvede olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini vurgulayan Muhammed Oğuz, şunları kaydetti:

"Beslenmem, uykum, her şeyim düzenli, hepsine dikkat ediyorum. Aldığım kaloriye kadar dikkat ediyorum. 2028 Olimpiyatları'na katılmayı çok istiyorum. Deneyeceğim. Sportif hedeflerim var. Öncelikle World Cup'ta yarı final, sonrasında olimpiyat, o tarz hedeflerim var. En büyük hayalim o zaten, olimpiyatlara girebilmek. Onun için haftada 6 gün antrenmanlarımı sürdürüyorum. Elimden geleni yapıyorum."

Muhammed Oğuz, doğal ortam antrenmanları da yaptığını dile getirerek, "Kaya tırmanışı yapıyorum. Bunu daha çok ölü sezonlarda veya dinlenme zamanlarında yapıyorum. Daha çok yapayda tırmanıyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkeme altın madalya getirmek için çok çalışıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.