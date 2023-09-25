Muhammed Karakuş, Avrupa Yıldızlar Teakwondo Şampiyonası'na davet edildi

Adıyaman Gölbaşı Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Muhammed Karakuş, Avrupa Yıldızlar Teakwondo Şampiyonasına katılmak üzere Milli Takım kampına davet edildi.

Bursa'da 15 - 21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Teakwondo Şampiyonasında başarılı bir performans sergileyen Gölbaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Karakuş, Avrupa Yıldızlar Teakwondo Şampiyonasına katılmak üzere Milli Takım kampına davet edildi.

Depremin ardından normale dönmeye çalışan Adıyaman'da sporcuların eski günlerdeki performansını yakaladıklarına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş: "Adıyaman'da birçok farklı branşta sporcularımız Milli takımlarda yer almaya devam ediyor. Bu anlamda mutluluklarımıza bir yenisini daha eklemeyi başardık. Adıyaman'dan Muhammed Karakuş Teakwondo Milli takım kampına davet edildiği için çok mutluyuz" dedi.

Adıyaman'da her geçen gün Milli Sporcu sayısının arttığına dikkat Çeken İl Müdürü Fikret Keleş kendisini ziyaret eden sporcularla sohbet ederek elde ettikleri başarılardan dolayı onları tebrik etti. Gölbaşı ilçesinden başarılı sporcuların yetişmesinde büyük emekler veren Antrenörü Serkan Kuzupınar'a da teşekkür ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN