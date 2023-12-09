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Muhammed Dursun Hükmen Şampiyon Oldu

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Milli kick boksçu Muhammed Dursun, rakibinin ringe çıkmaması nedeniyle hükmen kazanarak altın kemerin sahibi oldu. Dursun, bireysel sporlarda Türkiye'nin daha fazla madalya getirdiğini belirtti.

Kıtalar arası ağır sıklet unvan maçında rakibinin ringe çıkmaması nedeniyle hükmen kazanarak altın kemerin sahibi olan milli kick boksçu Muhammed Dursun, "İnsanların aklına spor denilince sadece futbol geliyor. Futbolda da başarılıyız ama bireysel sporlarda çok daha fazla madalya getiriyoruz" dedi.

Milli kick boks sporcusu Muhammed Dursun kıtalar arası ağır sıklet unvan maçı için Demokratik Kongolu Kamba Kazola Trinita ile ring mücadelesine çıkacaktı. Uluslararası altın eldiven kick boks şampiyonu Dursun'un rakibi müsabaka öncesi ringe çıkmayı kabul etmeyerek karşılaşmadan çekildiğini bildirdi. Rakibinin ringe çıkmaması üzerine Dursun altın kemerin sahibi oldu. Kick boksta Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları arasına, kıtalar arası ağır sıklet şampiyonluğunu da eklediğini belirten Dursun, spor hayatına 2005 yılında başladığını ve 2009 yılından bu yana aktif olarak ringlerde olduğunu belirtti.

"Rakibimiz bizden çekildi, karşımıza çıkmaya cesaret edemedi"

2015 yılından itibaren profesyonel olarak dövüştüğünü dile getiren Dursun, Almanya'da düzenlenecek Kıtalar Arası Kick Boks Şampiyonası'nın 6 Şubat depremi nedeni ile ertelendiğini ve organizasyonun İstanbul'a taşındığını belirterek, "Önümüzde bir şampiyonamız vardı ve bu şampiyona normalde Almanya'da olacaktı. Lakin acı bir depremle karşılaştık. Bu süreç ertelendiği için hemen hemen 6-7 ay hazırlık sürecimiz oldu. Organizasyonun İstanbul'da olacağı hakkında bize bilgi geldi ve bunun için bir hazırlık süreci geçirdik. Sırbistan'da hemen hemen bir ay kadar kaldık. Çok iyi ağır sıklet sporcularla bir hazırlık dönemi geçirdik. Bir ay kadar Kıbrıs'ta Avrupa şampiyonu Metin Turunç ile bir hazırlık dönemim oldu. Zaman yaklaştıkça Türkiye'de hemen hemen bazı illerde hazırlıklarımı söndürdük ve zaten hemen hemen maça bir ay kala da bu hazırlık sürecini bitirmiş olduk. Ne yazık ki ringe çıktığımızda ben de orada öğrendim. Rakibimiz bizden çekildi, karşımıza çıkmaya cesaret edemedi. Zaten bu cesaretsizliğini aslında maçtan bir gün önce yüz yüze rakiple karşı karşıya geldiğimizde rakip gelmeyerek bunu göstermişti. Fakat ringe çıkmayacak kadar korka olacağını sanmıyordum. Bizim için zaten değişen bir şey olmayacaktı. Çıksa da çıkmasa da biz şampiyon olacaktık. Çünkü iddialı geldik ve görüyorsunuz şu an kemer bende ve inşallah yeni bir hazırlık süreci içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Form olarak iyiyim, yıpranmadım"

İlerleyen süreçte gelecek yıl düzenlenecek uluslararası organizasyonlar için yurt dışında hazırlık sürecine gireceğini aktaran Dursun, "4-5 ay aylık bir süreç var. Zaten form olarak iyiyim, yıpranmadım. Çünkü rakip çekildiği için şu anki formumun üstüne tekrar bir hazırlık dönemi geçireceğim ve rakibimize göre hazırlanacağız. Umuyorum ki yapacağım maçta ikinci kemeri de diğer omuzumu almak nasip olacak" dedi.

"Futbolda da başarılıyız ama bireysel sporlarda çok daha fazla madalya getiriyoruz"

Dünyada ve Türkiye'de bireysel sporların çok fazla ilgi görmediğini belirten Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların aklına spor denilince sadece futbol geliyor. Futbolda da başarılıyız ama bireysel sporlarda çok daha fazla madalya getiriyoruz. Olimpiyatlarda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, boksta Mete Gazoz madalya getirdi. Bireysel branşlarda gerçekten iyiyiz. Aslında ben inanıyorum ki halkımız sporcularımıza çok daha fazla destek verecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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