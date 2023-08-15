Muhammed Dursun, Glory Kickboxing Turnuvası'na katılmayı hedefliyor

Muhammed Dursun, gözünü Glory Kickboxing Turnuvası'na dikti

"Birçok sporcunun ulaşmak istediği yer Glory Kickboxing Turnuvasıdır"

"Yaşanan depremde antrenörümün ailesinden kayıplar oldu"

"Haftanın altı günü idman yapıyoruz"

"Kick boksu daha ön plana çıkaracağız"

Metin ARSLANCAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Kick boksçu Muhammed Dursun, hedefinin Glory Kickboxing Turnuvası'na katılmak olduğunu belirtti.

'Iron Man' lakaplı Kick boksçu Muhammed Dursun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 2015 yılında Kick Boks Türkiye şampiyonasında 3'üncü, 2019 yılında büyükler ferdi boks şampiyonasında 3'üncülük elde eden Muhammed Dursun, 2021 yılında ise ağır sıklette şampiyon kürsünün zirvesinde yer aldı. Dursun, Bosna Hersek'teki özel bir müsabakada ise şampiyon olarak altın eldivenin sahibi oldu. Kariyerinde bir çok başarıya imza atan Muhammed Dursun, şimdi ise hedefinin Glory Kickboxing Turnuvası'na katılmak olduğunu söyledi. Kendisini ağır sıklet sporcusu olarak tanımlayan Muhammed Dursun, "Bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen sene Özbekistan'daydım ve olimpiyat şampiyonuyla 21 günlük bir antrenman sürecimiz oldu. Sonrasında Türkiye'de isim yapmış sporcularla antrenman yaptık. Kadir Yıldırım gibi Türkiye'de önemli sporcularla çalışma fırsatı buluyoruz. Müsabakalara yakın dönemlerde antrenman süreçleri bizim için daha da zorlaşıyor. Günde çift idman yapıyoruz. Antrenörüm Ali Musa Mengüç ile beraber çalışıyoruz. Gücümüze, kuvvetimize ve tecrübelerimize çok şükür inanıyoruz" dedi.

"BİRÇOK SPORCUNUN ULAŞMAK İSTEDİĞİ YER GLORY KICKBOXING TURNUVASIDIR"

Türkiye'de ve İstanbul'da derecelerinin bulunduğunu kaydeden Muhammed, şunları aktardı:

"Uluslararası arenada da derecelerim var. Benim gibi Türkiye'de birçok sporcunun ulaşmak istediği yer Glory Kickboxing turnuvasıdır. Allah bize de inşallah oraları nasip eder ve Türk bayrağını podyumda dalgalandırırız."

"YAŞANAN DEPREMDE ANTRENÖRÜMÜN AİLESİNDEN KAYIPLAR OLDU"

Kahramanmaraş merkezli depremde antrenörünün ailesinden de kayıplar yaşandığını aktaran Muhammed Dursun, "Almanya'da geçen sene bir turnuvam vardı, ertelendi. Ülkemizdeki acı depremden dolayı turnuvam tekrar ertelendi. Organizatörüm Almanya'da yaşayan bir Türk'tü. Yaşanan depremde antrenörümün ailesinden kayıplar oldu. Allah bir daha bizlere böyle bir acı yaşatmasın. Çok büyük kayıplar verdik. Türk milletinin tekrardan başı sağ olsun. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Kasım ayında tekrardan bir turnuva var. Bu turnuva Almanya'da da olabilir, başka bir ülkede de olabilir. Bunun net bir tarihini veremiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAFTANIN ALTI GÜNÜ İDMAN YAPIYORUZ"

Antrenman tempolarının yoğunluğundan bahseden Dursun, "Yılın 12 ayında zaten hemen hemen hazır durumda oluyoruz. Haftanın altı günü idman yapıyoruz, sadece bir gününde dinlenebiliyoruz. Sabahları saat 7-8 arası bir koşumuz oluyor" diye konuştu.

"KICK BOKSU DAHA ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ"

Kick boks sporunun gelecekte daha ilgi çekici hale geleceğine inandığını ifade eden Muhammed Dursun, "Türkiye'de spor deyince akla sadece futbol geliyor. Bu yanlış bir algı. Baktığınız zaman bizim yaptığımız spor bireysel ve çok zor bir spor. Dünya'da kick boks belki ilk 3'ün arasında. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanımız Salim Kayıcı da bunun için çok çalışmalar yapıyor. Türkiye'de futbol diye bir algı var. Bu da ister istemez sponsorluklarımıza da yansıyor. Ben inanıyorum ki bu algıyı kıracağız. Kick boksu daha ön plana çıkaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.