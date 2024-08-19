Muhammed Dursun, Dubai'deki Altın Kemer Maçı İçin Hazır

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı altın kemer maçı ile ilgili, "Dünyanın birçok ülkesinde dövüştüm ve şampiyon oldum. İnşallah Dubai'ye de kazanmaya değil, yok etmeye gidiyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan kick boksçu Muhammed Dursun, turnuvayı ve hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Organizasyona kısa bir süre kaldığını aktaran Dursun, "Üç hafta sonra inşallah Dubai'de dünyanın en büyük organizasyonlarında dövüşeceğiz. Şu an form olarak hazırız. Çok sert sporcularla antrenman dönemleri geçirdik. Maça bir hafta kala antrenmanlarımızı keseceğiz ve Dubai'de olacağız. Rakiplerimiz sağlam, güzel ama tabii ki benim lakabım Ironman Muhammed Dursun. Dünyanın birçok ülkesinde dövüştüm ve şampiyon oldum. İnşallah Dubai'ye de kazanmaya değil, yok etmeye gidiyorum. Yok edeceğim, geleceğim ve kemerimi alacağım" ifadelerini kullandı.

"Ben rakiplerimi değil, inşallah rakiplerim beni araştırmıştır"

Rakiplerinin kendisinden çekinmesi gerektiğini vurgulayan Muhammed Dursun, "Ben genel olarak rakiplerimin hiçbirine çok fazla bakmıyorum. Çok fazla formları beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben tecrübeli bir sporcuyum. Türkiye'ye uluslararası arenada birçok kez derece getirmiş bir sporcuyum. Ben rakiplerimi değil, inşallah rakiplerim beni araştırmıştır. Çünkü şampiyon olup geleceğim" diye konuştu.

"Türkiye'nin birçok yerlerinde kamp yaptım"

Hazırlık sürecine dair de değerlendirmeler yapan Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 6 aylık bir sürecimin çoğunluğunda Tunceli'de, Tokat'ta ve Türkiye'nin birçok yerlerinde kamp yaptım. Rakım yüksek olduğu zaman bizim performansımızı maçta çok fazla etkiliyor. Çünkü ağır sıklet sporcuyuz, ringde çok fazla performans sergiliyoruz ve bunu kapalı alanlardan daha çok dışarıda yaptığımız antrenmanlarla oksijen kapasitesini arttırıyoruz. Bu da ringde bizim performansımızı etkiliyor. Bunun da ekmeğini müsabakada şampiyon olarak alıyoruz."

Son olarak kendisini destekleyenlere teşekkür eden Muhammed Dursun, "Öncelikle bu zamana kadar hep dua eden güzel ülkemin tüm insanlarına çok teşekkür ediyorum. Bize bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen ana sponsorum Hikmet Alabıçak'a da çok teşekkür ederim. Evet şampiyon oluyoruz ama şampiyon olana kadar geçirdiğimiz zorlu bir süreçler oluyor. Bu süreçlerde bizim için moral, motivasyon, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Antrenörüm Ali Musa Mengüç'e çok teşekkür ediyorum. Bir evlat gibi bize yaklaşıyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL