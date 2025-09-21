Muhammed Aspala, Dünya Şampiyonası Hedefliyor

Para tekvandoda 4 kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan, Avrupa ve dünya ikincisi milli sporcu Muhammed Aspala, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Lise yıllarında spora başlayan Muhammed, 2017'de Ankara'da, 2023'te İstanbul'da, 2024'te ise Konya'da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Son olarak ocak ayında Ankara'da düzenlenen Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 4. kez kürsünün zirvesine çıkan milli sporcu, 2021 yılında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Suudi Arabistan'da ekim ayında düzenlenecek 15. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 58 kiloda mücadele edecek Muhammed Aspala, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Antrenman için her gün 45 kilometre yol gidip geliyorum"

Milli sporcu Muhammed Aspala, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi.

İlk zamanlarda engelinden dolayı çekindiğini ifade eden Muhammed, şöyle konuştu:

"Daha sonra bizim köyde muaythai turnuvası oldu, dövüş sporlarına merak salmaya başladım. Aileme söyledim, onlar da izin verdi. Turnuva olmadan önce bir antrenör gelmişti. O beni görmüş ve İbrahim hocaya söyledi. Antrenman için her gün 45 kilometre yol gidip geliyorum. 95 kilometre bile olsa gider gelirim. Spor engel tanımaz. Antrenmanlarım iyi geçiyor, hocam iyi çalıştırıyor. Antrenmanlar biraz ağır geçiyor ama dayanabiliyorum. Spora başladığım ilk yıl Türkiye şampiyonasına katıldım ve birincilik elde ettim. Ondan sonra dünya şampiyonasına gittik, orada da 5. oldum. Yine 2021'de dünya ikincisi oldum, çok güzel bir duyguydu. Keşke şampiyon olsaydım. İnşallah gideceğimiz dünya şampiyonasında şampiyon olacağım. İstiklal Marşı'mızı dinletip bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. "

Antrenör Yiğit: "Çalışkan ve başarılı bir sporcu"

Muhammed Aspala'nın antrenörü İbrahim Yiğit de sporcusunun çok çalışkan ve azimli olduğunu söyledi.

Muhammed'in fedakarlıklarla bu günlere geldiğini vurgulayan Yiğit, "Herkes Muhammed gibi fedakarlık yapamıyor. Antrenmanlarda da çalışkan ve başarılı bir sporcu. Bu ayın sonunda kampa alınacak, ardından dünya şampiyonasına gidecek. Muhammed'den dünya şampiyonasında başarı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.