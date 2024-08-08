Muhamed Furkan Özbek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli halterci Muhamed Furkan Özbek, erkekler 73 kiloda olimpiyat 4'üncüsü oldu.

Milli halterci Muhamed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 73 kilo koparma finalinde mücadele etti. Muhamed Furkan Özbek, koparmada 150 kilo ve silkmede 191 kilo kaldırarak toplamda 341 kiloya ulaştı. Milli halterci bu performansının ardından olimpiyatları 4'üncü olarak tamamladı.