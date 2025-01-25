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Muğlaspor Zorlu Deplasmanda Çayelispor ile Karşılaşacak

Muğlaspor Zorlu Deplasmanda Çayelispor ile Karşılaşacak
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Muğlaspor, 26 Ocak 2025'te Çayelispor ile deplasmanda oynayacağı maçta 3 puan hedefliyor. Takım hazırlıklarını tamamladı ve taraftar desteği sürüyor.

Muğlaspor, 26 Ocak 2025 Pazar günü Çayelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çayeli İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, yeşil-beyazlı ekip 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Ligde çıkışını sürdürmek isteyen Muğlaspor, teknik ekip ve oyuncularıyla zorlu deplasman için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar da takıma olan desteklerini göstermeye devam ediyor.

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma destek mesajı vererek şunları söyledi: "Muğlaspor'a deplasmanda oynayacağı Çayelispor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu deplasmandan 3 puanla evimize döneceğiz "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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