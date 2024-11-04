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Muğlaspor Zirveye Tırmandı

Muğlaspor Zirveye Tırmandı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, geriden gelerek İnegöl Kafkasspor'u 3-2 yenerek ligdeki konumunu güçlendirdi ve puanını 18'e çıkartarak ikinci sıraya yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, üst üste iki hafta puan kayıplarıyla liderliği kaybetmesine rağmen yarıştan kopmadı. Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u geriden gelip 3-2 yenmeyi başardı. Dış sahada galibiyetle moral tazeleyen Muğla ekibi zirve yarışına yeniden ortak oldu. Muğlaspor grubunda puanını 18'e çıkartarak, 22 puanlı lider Silivrispor'un ardından ikinci sıraya tırmandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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