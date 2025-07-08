Muğlaspor Yönetim Kurulu Haftalık Toplantısını Gerçekleştirdi

Muğlaspor Yönetim Kurulu, kulüp faaliyetlerini değerlendirmek ve gündemdeki konuları görüşmek üzere haftalık olağan toplantısını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Toplantıya Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katılırken, gündemde transfer çalışmaları, sezon hazırlıkları, altyapı faaliyetleri ve tesislerde yapılması planlanan yenilikler ele alındı. Muğlaspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kulübün mali yapısının güçlendirilmesi, sportif başarıların artırılması ve taraftarla olan iletişimin daha etkin hale getirilmesi yönünde kararlar alındığı bildirildi.

Toplantı sonunda Yönetim Kurulu, şehri temsil eden yeşil-beyazlı kulübün her alanda daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için tüm yönetim ekibinin özveriyle çalışmalarını sürdüreceği mesajını verdi. - MUĞLA