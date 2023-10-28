Muğlaspor, Yeşil Çivril Belediyespor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Muğlaspor, kendi evinde ağırladığı Yeşil Çivril Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Muğlaspor, ligin 3.haftasında ağırladığı Yeşil Çivril Belediyespor'u ağırladı. Sezonun kendi evinde onadığı ilk maçta rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Muğlaspor Dk. 45+4 te Muhammet Ali Aydın takımını 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarıyı 1-0 tamamlayan Muğlaspor Dk. 88'de Batuhan Dinçer Yokuş'un attığı gol ile skoru 2-0 a taşıdı. Muğlaspor sezonun kendi evinde oynadığı ilk maçtan rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Büyük heyecana sahne olan maçı; Muğla Valisi İdris Akbıyık, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıvanç ve yönetimi ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda taraftar izledi. - MUĞLA