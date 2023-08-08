Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına dualar eşliğinde başladı

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dualar eşliğinde ilk antrenmanı için sahaya çıktı. Muğlaspor, 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını Teknik Direktör Erkan Aslan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde dualar eşliğinde şampiyonluk için kurban kesimi yapıldı. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, takımın hazır olduğunu ve bu sene şehirle birlikte başarıya ulaşacaklarını belirtti. Antrenmanı Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri tribünden izledi.