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Muğlaspor, Yasin Uzunoğlu ile Güçlendi

Muğlaspor, Yasin Uzunoğlu ile Güçlendi
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Muğlaspor, 3. Lig 2. Grup için yaptığı hazırlıklar kapsamında Bornova 1877'den forvet Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı. Genç futbolcu, imza töreninde kulüp hedeflerine katkıda bulunma sözü verdi.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ikinci devre hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı kampla sürdüren Muğlaspor, Bornova 1877 forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekiple sözleşme imzalayan 22 yaşındaki forvet, ligin ilk devresinde 11 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Fethiyespor'da profesyonel olan 1.86 boyundaki genç futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak Bornova 1877 formalarını giydi. 3. Lig'de 75 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maça çıkan Yasin, toplamda 16 gol attı. Yasin Uzunoğlu için kulüp tesislerinde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Asbaşkan Semih Soykan ve Basın Sözcüsü Barış Yayman'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Muğlaspor'un yeni transfer Yasin Uzunoğlu; "Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiğim için mutluyum. Burada en iyi şekilde performans göstererek kulübümüzün şampiyonluk hedefine katkı sunmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor taraftarına da seslenen genç golcü, "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerli. Onların desteğiyle sahada daha fazla mücadele edeceğiz ve onları gururlandıracak sonuçlar almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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