TFF 2. Lig: Muğlaspor: 0 Karaman FK: 0

TFF 2. Lig beyaz grupta Muğlaspor, sahasında Karaman FK ile karşılaştı. Maç 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Mücadelede sarı kartlar dikkat çekti.

TFF 2. Lig beyaz. Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Karaman FK. ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sercan Karaca, Selçuk Kaplan, Çağlar Demirkıran

Muğlaspor: İsmet, Sırat, Mustafa(dk.86 Selahattin), Mehmet(dk, 24 Kadir), Semih, Mahsun, Cemal Ali, Emre(Dk.67 Okan), Abdurrahman, Sedat, Yasin

Karaman FK.: Hüseyin, Eyüpcan(Dk.81 Mustafa Murat), Mert, Sadi, Muhammet, Yusuf, Şamil, Oğuz, Abdülkadir, Hasan, Anıl

Sarı kartlar: Dk.25 Kadir Yazıcı(Muğlaspor),dk.40 Yusuf Yardımcı(Karaman FK.),Dk.67 Abdülkadir Sönmez(Karaman FK.) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
