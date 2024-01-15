Muğlaspor, Utkan Konyalı'yı transfer etti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'un ilk devresini en yakın takipçisinin 6 puan önünde namağlup zirvede tamamlayan Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Uzunköprüspor forması giyen kanat forvet oyuncusu Utkan Konyalı'yı renklerine bağladı.

Ligin ilk devresinde Uzunköprüspor ile 15 maça çıkan 2005 doğumlu futbolcu, bin 232 dakika sahada kaldı ve 5 gol kaydetti. Futbola Lüleburgaz Atletikspor'da başlayan, Ergene Velimeşespor'da profesyonelliğe adım atan genç oyuncu, Edirnespor ve Uzunköprüspor formalarını giydi.

Muğlaspor Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Mali Komite Başkanı Semih Soykan ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla yeşil-beyazlılara imza atan Utkan, şampiyonluk yolunda elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağını ve şampiyonluk yolunda takıma katkı sunmak istediğini dile getirdi. - MUĞLA