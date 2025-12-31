Haberler

Muğlaspor'un Antalya kampı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 38 puanla ikinci sırada tamamlarken, ikinci devre için kamp programını açıkladı. Takım, Antalya'da kamp yapacak ve ligin ikinci devresine hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 38 puan ve averajla ikinci sırada bitiren Muğlaspor'da ikinci devre için kamp programı belli oldu. 3 Ocak'a kadar izin yapacak yeşil-beyazlılar ilk olarak Antalya'da toplanacak. Antalya'da 11 Ocak'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan Muğlaspor, bir de özel maç yapacak. Takım 12 Ocak'ta ise Muğla'ya dönerek ligin ikinci devresi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. Öte yandan Çorluspor 1947 takımının Muğlaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Mahsun Çapkan ile anlaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber