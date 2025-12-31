Muğlaspor'un Antalya kampı belli oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 38 puan ve averajla ikinci sırada bitiren Muğlaspor'da ikinci devre için kamp programı belli oldu. 3 Ocak'a kadar izin yapacak yeşil-beyazlılar ilk olarak Antalya'da toplanacak. Antalya'da 11 Ocak'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan Muğlaspor, bir de özel maç yapacak. Takım 12 Ocak'ta ise Muğla'ya dönerek ligin ikinci devresi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. Öte yandan Çorluspor 1947 takımının Muğlaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Mahsun Çapkan ile anlaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor