Muğlaspor'un Galibiyeti: Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 1-0 Yendi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 1-0 mağlup ederek 12. hafta mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti. Gole imza atan oyuncu Yasin Abdioğlu oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Eren Özçelik, Şükrü Çavcı
Muğlaspor: İsmet, Umut, Sırat, Mehmet, Semih, Mahsun(dk90+4 Emre), Cemal Ali, Mustafa(dk.75 Çağrı), Abdurrahman, Sedat, Yasin
Beyoğlu: Mızhat Burak, Batuhan(dk86 Eren), Burak(dk86 Batuhan- dk 90+3 Mustafa Arda), Taha, Ali, Emir, Arif Emre, Alhan, Barış, Alperen(dk.46 Ali Eren), Emir Ali
Goller: Dk: 15 Yasin Abdioğlu(P)(Muğlaspor),
Sarı kartlar: Dk.15 Burak Yamaç( Beyoğlu), Dk.39 Semih Karadeniz(Muğlaspor, Dk.88 Sedat Şahin(Muğlaspor), Dk.88 Taha Aydınlı(Beyoğlu), - MUĞLA