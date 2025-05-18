Muğlaspor'un Başkanı Menaf Kıyanç, Adaylık Durumunu Açıklayacak

Muğlaspor'un Başkanı Menaf Kıyanç, Adaylık Durumunu Açıklayacak
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Muğlaspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk elde ederek 2'nci Lig'e yükseldi. Başkan Menaf Kıyanç, 3 Haziran'da düzenleyeceği basın toplantısında, yaklaşan olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı konusunda bilgiler verecek. Kıyanç, camianın desteğiyle yeniden başkanlık için ikna edilmeye çalışılıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sene 2'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da mevcut Başkan Menaf Kıyanç salı günü düzenleyeceği basın toplantısında adaylık konusunda açıklama yapacak. Muğlaspor'da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Kıyanç'ın 3 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağını kamuoyuna duyuracağı kaydedildi. Şimdilik aday olmayı düşünmediği öğrenilen Menaf Kıyanç'ın vereceği karar merak konusu olurken, camianın ise başkanlık için yeniden Kıyanç'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Kıyanç, yeşil-beyazlı takımı 2 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 18 sene sonra 2'nci Lig'e taşımıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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