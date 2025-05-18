Muğlaspor'un Başkanı Menaf Kıyanç, Adaylık Durumunu Açıklayacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sene 2'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da mevcut Başkan Menaf Kıyanç salı günü düzenleyeceği basın toplantısında adaylık konusunda açıklama yapacak. Muğlaspor'da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Kıyanç'ın 3 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağını kamuoyuna duyuracağı kaydedildi. Şimdilik aday olmayı düşünmediği öğrenilen Menaf Kıyanç'ın vereceği karar merak konusu olurken, camianın ise başkanlık için yeniden Kıyanç'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Kıyanç, yeşil-beyazlı takımı 2 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 18 sene sonra 2'nci Lig'e taşımıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor