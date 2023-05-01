Muğlaspor U18 takımı şampiyonaya gidiyor

2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları aralarında 69 ilden aralarında Muğlaspor'un da bulunduğu 126 takımın katılımı ile 4-7 Mayıs tarihlerinde 22 farklı grup merkezinde başlayacak.

Ermaş Muğlaspor U-18 takımının da yer alacağı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe karşılaşmaları 4-7 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilecek. Ermaş Muğlaspor U-18 takımının yer alacağı 1. Kademe müsabakalarında Manisa'nın iki, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'ın ise birer temsilcisi yer alacak. Takımlar A ve B grubu olacak şekilde iki ayrı grupta maçlara çıkacak. Çarşamba günü Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. Grup müsabakaları sonunda gruplarını lider tamamlayan iki takım final maçında karşılaşacak. Final müsabakasını kazanan ekip 2. Etap Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

" Muğla'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Türkiye Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulunan Ermaş Muğlaspor U-18 takımı sorumlu Antrenörü Zafer Kocagöz, "Bu sezonu Muğla'da şampiyon olarak tamamladık. Soğuk sıcak demeden aylardır sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla şampiyonluğa giden yolda önemli adımlar attık. Ancak hala yapacak çok işimiz var. Her maçta en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Takımıma güveniyorum. Takım olarak birlikte çalışmamız ve her zaman en iyisini yapmaya odaklanmamız gerekiyor. Şampiyonada Muğlamızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizler sadece bir takım değiliz, bir aileyiz" dedi. - MUĞLA