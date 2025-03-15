Muğlaspor U16 Takımı, Fethiye 1923 Spor'u 3-0 Yenerek Türkiye Şampiyonası'na Yükseldi

Muğla U16 Play-Off Grubu'nun 5. haftasında Muğlaspor U16 takımı, Karabörtlen Stadı'nda Fethiye 1923 Spor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı genç yetenekler, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

Mücadelede Muğlaspor'un iki golünü Recep Gereme, bir golünü ise Kerem Çınar kaydetti. Bu önemli galibiyetle puanını 10'a yükselten Muğlaspor U16 takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı ve Muğla'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Muğlaspor altyapısı, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken, genç futbolcuların Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor. - MUĞLA