Muğlaspor U-16'dan şampiyonaya güzel başlangıç

Ermaş Muğlaspor U-16 takımı, Aydın'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası 1. Etap karşılaşmalarına galibiyetle başladı.

Yeşil beyazlılar, A Grubu ilk maçında karşılaştığı Isparta Tekespor'u 3-1 mağlup etti. Ermaş Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri Umut Rüzgar Erdaş(2) ve Ege Ergezen kaydetti. Kulüp Başkanı Ali Çakır, antrenörler ve sporcuların aileleri de karşılaşmayı tribünden takip etti. Çok sayıda pozisyona girdiklerinin altını çizen Ermaş Muğlaspor U-16 teknik sorumlusu Yunus Emre Sürmen; "Şampiyonaların ilk maçları her zaman zorludur ancak futbolcularım çok iyi bir mücadele sergileyerek kazanmayı bildi. Maçın ilk dakikalarından son dakikalarına kadar önde baskı yaptık. Takımımız çok sayıda gol pozisyonu yakaladı. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutlarım. Bizleri burada yalnız bırakmayan başkanımız Ali Çakır ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ederiz" dedi.

Yeşil beyazlılar, bugün saat 15.00'te grubun ikinci maçında İzmir Güzeltepespor ile karşılaşacak. Mücadele Aydın Adnan Menderes Stadyumu 1 Nolu Saha'da oynanacak. Ermaş Muğlaspor karşılaşmayı kazanması halinde finale yükselecek. Beraberlik durumunda ise seri penaltı atışları finalist takımı belirleyecek. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler 30 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Aydın Adnan Menderes Stadyumu 2 Nolu Saha'da final mücadelesine çıkacak. - MUĞLA