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Muğlaspor, Türk Metal 1963'ü Ağırlıyor

Muğlaspor, Türk Metal 1963'ü Ağırlıyor
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TFF 3. Lig 2. grup takımlarından Muğlaspor, geçtiğimiz hafta İnegöl Kafkasspor'u 3-2 mağlup ederek elde ettiği galibiyetin ardından, 10 Kasım Pazar günü kendi sahasında Türk Metal 1963 ile karşılaşacak. Takım, maç öncesi antrenmanlarında son hazırlıklarını yapıyor.

TFF 3'üncü lig 2'inci grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Muğlaspor, bu hafta kendi sahasında Türk Metal 1963 takımını ağırlayacak.

Muğlaspor, 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. Takım, maç öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak üzere antrenmana çıktı. Muğlaspor moral motivasyonunu yüksek tutarak sahaya galibiyet parolasıyla çıkmayı planlarken, taraftarlar da heyecanla bekledikleri maçta takımlarını desteklemek için stadyumdaki yerini alacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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