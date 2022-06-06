Muğlaspor transferde Ozan İpek'le anlaşmaya yakın - Haberler

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonda şampiyon olarak 3'üncü Lig'e dönmeyi hedefleyen Muğlaspor, transferde Bursaspor'un eski yıldızı Ozan İpek'le imza aşamasında. Kariyerinde uzun süre Süper Lig'de forma giyerek, 2010'da Bursaspor'da tarihi şampiyonluk yaşayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki kanat oyuncusu Muğlaspor yönetimiyle masaya oturdu. Yeşil-beyazlı yönetim, son olarak yine Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Ozan'la Akyaka'da bir araya geldi. Muğlaspor Başkanı Ali Çakır, Ozan İpek'in Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncularından biri olduğunu söyledi. Çakır, "Ozan ile görüşmemiz sürüyor. Ligde güçlü bir kadro kurarak zirve yarışı içinde olmak istiyoruz" dedi.