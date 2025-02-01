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Muğlaspor, Tire Maçı için Hazırlıklarını Tamamladı

Muğlaspor, Tire Maçı için Hazırlıklarını Tamamladı
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Muğlaspor, 2 Şubat 2025 Pazar günü kendi sahasında Tire Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Takım, 3 puan hedefiyle zorlu maça hazırlandı. Taraftarlar da takıma destek veriyor.

Muğlaspor, 2 Şubat 2025 Pazar günü Tire Futbol Kulübü ile Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Muğlaspor kendi sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde çıkışını sürdürmek isteyen Muğlaspor, teknik ekip ve oyuncularıyla zorlu maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar da takıma olan desteklerini göstermeye devam ediyor. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma destek mesajı vererek şunları söyledi: "Muğlaspor'a kendi sahasında oynayacağı Tire karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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