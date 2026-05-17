Haberler

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç: Bir şehir ayağa kalktı

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç: Bir şehir ayağa kalktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Play-off finalinde Muğlaspor, Seza Çimento Elazığspor'u penaltılarla 8-7 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıktı. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç, 'Bir şehir yeniden ayağa kalktı' diyerek sürdürülebilir başarı vurgusu yaptı.

2'nci Lig Play-off finalinde Bursa'da Seza Çimento Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da büyük coşku yaşanırken, kulüp başkanı Menaf Kıyanç değerlendirmelerde bulundu. "Bir şehir yeniden ayağa kalktı" diyen Kıyanç, "Çocuklara hep, 'Biz hayallerimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz ve hayallerimize tutunacağız' diyordum. Biz hayallerimize tutunmuştuk. Normal sezonda şampiyonluğu kaçırmıştık ama takımla, teknik heyetle beraber ciddi bir mesai harcayarak hızlı bir şekilde toparlandık. Sezon boyunca şehirde güçlü bir birliktelik oluştu. Bir şehir ayağa kalktı, bir şehir inandı. Süper Lig hedefi elbette var ancak asıl başarı altyapıdan yetişecek oyuncularla sürdürülebilir bir yapı kurmak olacak. İlçe takımlarıyla koordineli bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi