Muğlaspor Taraftarlar Derneği'nde Yeni Dönem Başladı

Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin olağan genel kurulu, gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Ceyhun Aydınlı, üyelerin tam desteğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Başkan Ceyhun Aydınlı, genel kurulda yaptığı konuşmada, derneğin birleştirici gücünü ve Muğlaspor'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Bana ve ekibime olan güveniniz için hepinize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde kulübümüzü en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Muğlaspor, taraftarlarının gücüyle her zaman daha ileriye gidecektir" dedi.

Genel kurulda, derneğin gelecek dönem faaliyet planları ve projeleri de değerlendirildi. Taraftarların yoğun ilgisi ve desteğiyle tamamlanan genel kurul, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - MUĞLA