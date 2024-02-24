Muğlaspor, Söke Spor maçına tüm Muğlalıları davet ediyor

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor kendi sahasında karşılaşacağı Aydın temsilcisi Söke Spor müsabakası için tüm Muğlalıları Muğlaspor'u destekleyeme davet etti.

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor kendi sahasında Aydın temsilcisi Söke Sporu ağırlayacak. Sene başından bu yana hiç mağlup olmayan Muğlaspor, Söke karşılaşmasından 3 puan almayı hedefliyor. Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, "Senin Şehrin, Senin Takımın. Muğlamızın 13 güzide ilçesinden tüm futbolseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Haydi Muğla stada. Sevgili Muğlalı hemşerilerimiz Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Söke Spor maçına bütün Muğlalı hemşerilerimiz davetlidir. Şampiyonluk için takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA