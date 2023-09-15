Muğlaspor, Sarayköyspor'u 4-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Muğlaspor, hazırlık maçında Denizli temsilcisi Sarayköyspor'u 4-0 mağlup etti. Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına galibiyetle başladı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Muğlaspor yaptığı hazırlık maçında Denizli temsilcisi Sarayköyspor'u kendi evinde 4-0 mağlup etti.

Muğlaspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bölgesel Amatör Lig Denizli temsilcilerinden Sarayköyspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk stadyumunda oynan karşılaşmayı 4-0 kazandı. Dk.26'da 4 numaralı Ali Aykan Keskin'in attığı gol ile 1-0 öne geçen Muğlaspor, dk. 39'da 10 numara formayı giyen Muhammet Ali Aydın takımını 2-0 üstünlüğe getiren golünü attı. Maçın ilk yarısını Muğlaspor 2-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda dK.50'de ikinci yarı oyuna giren 11 numaralı Ahmet Ası takımını 3-0 üstünlüğe getiren golü attı. 3-0 üstünlüğünü devam ettiren Muğlaspor'da 76'ncı dakikada maçın ikinci yarısında giren 48 numaralı Mehmet Ali Torük takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti. Muğlaspor maçtan 4-0 ayrıldı. - MUĞLA