Muğlaspor, Muşspor ile berabere kaldı
TFF 3'üncü Lig takımlarından Muğlaspor, Kocaeli Kartepe'deki kampında oynadığı hazırlık maçında Muşspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı yenik kapatan Muğlaspor, ikinci yarıda Sırat Yeşilördek'in golüyle skora dengeyi getirdi. Muğlaspor, ikinci hazırlık maçında 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kampını sürdüren Muğlaspor, oynadığı hazırlık maçında Muşspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda yeni transfer Sırat Yeşilördek'in golüyle skora dengeyi getirdi.
Muğla temsilcisi kamptaki ikinci hazırlık sınavında 16 Ağustos Cuma günü 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.
Konyaspor Kocaeli Muğla Spor Spor Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey yok