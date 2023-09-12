Muğlaspor Masa Tenisi Takımı Süper Lig'e yükseldi

Sezonu dördüncü sırada tamamlayan Muğlaspor Masa Tenisi Takımı, ilk üçteki takımlardan birinin lige katılmaması üzerine, Süper Lig'e yükseldi.

Muğlaspor Masa Tenisi Takımı geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan 1. Lig Play-Off Grubu karşılaşmaları sonrasında sezonu dördüncü sırada tamamlamış ve averajla Süper Lig şansını kaybetmişti. Sıralamada takımın önünde yer alan takımlardan birinin lige katılmaması sonucunda Muğlaspor Masa Tenisi takımı, Türkiye Masa Tenisi tarafından Süper Lig'e terfi ettirildi.

Muğlaspor Masa Tenisi Antrenörü Mert Gezer "Sporcularımızı sezon boyunca gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlar, Süper Lig'de başarılar dileriz "dedi. - MUĞLA