Muğlaspor, Manisa FK'dan Mustafa Erkasap'ı Kiraladı

Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 1. Lig temsilcisi Manisa FK'dan 22 yaşındaki sol kanat/forvet oyuncusu Mustafa Erkasap'ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Futbolculuk kariyerine Afyonspor altyapısında başlayan Erkasap, aynı kulüpte profesyonelliğe adım attı. Üç sezon boyunca mor-beyazlı formayı giyen genç oyuncu, TFF 2. Lig'de çıktığı 50 karşılaşmada 9 gole imza atarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Muğlaspor tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ile Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı katılım sağladı.

Yeni transfer Mustafa Erkasap, imza sonrası yaptığı açıklamada Muğlaspor'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Muğlaspor'a geldiğim için mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak, hem gol hem de asist katkısıyla takımımıza fayda sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızın coşkusunu ve desteğini arkamıza aldığımızda, bu sezonun çok özel geçeceğine inanıyorum"

Yeşil-beyazlı yönetim, genç oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını vurgularken, Muğlaspor camiası yeni transferini heyecanla karşılıyor. - MUĞLA