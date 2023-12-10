Muğlaspor liderliği sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 9. hafta mücadelesinde Muğlaspor kendi evinde oynadığı maçta 4-0 yenerek liderliği sürdürdü.

Muğlaspor kendi sahasında Keçiborlu Belediyespor'u ağırladı. Muğlaspor'un hızlı başladığı maçta 4. dakikada Mehmet Anıl Yörük'ün attığı gol ile 1-0 öne geçen Muğlaspor, dakika 33'te Muhammet Ali Aydın'ın attığı gol ile skoru 2-0 yaptı. Baskılı oynayan Muğlaspor 39. dakikada Kaan Yıldırımın attığı gol ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Muğlaspor etkili oynadığı karşılaşmada dakika 64'de Kaan Yıldırımın attığı gol ile durumu 4-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca Muğlaspor kendi evinde onadığı karşılaşmada 4-0 galip ayrıldı. - MUĞLA