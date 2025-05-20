Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç'tan Kongre Öncesi Açıklama

Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç'tan Kongre Öncesi Açıklama
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Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, 3 Haziran'daki olağanüstü kongre öncesi aday olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Kulübün geleceği için kalıcı projeler talep eden Kıyanç, kulübün kaynaklarını yönetme önerisinde bulundu.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesi aday olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı.

Başkan Kıyanç, "Kişiye değil sisteme dayalı bir yapı inşa etmeliyiz. Çok kısa bir süre içinde aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Şuan yüzde 70 aday olmak istemiyorum. Bu ilin yetkilileri, kulüple ilgili kalıcı projeler önermeliler. Bu kente ait olan kaynakları, Muğlaspor'a verilsin ve biz orayı kiralayalım, işletelim" dedi.

"Tüm siyasi ve bürokratlar bir masa etrafında Muğlaspor'un geleceğini konuşmalıyız"

" Muğla'nın kaynaklarının bir kısmı bu sosyal projelere aktarılmalı ve kalıcı gelirler elde etmeliyiz" diyen Kıyanç, "Kişilere dayalı sürekli bir başarı olamaz. Tüm siyasilerin bir masa etrafında toplandığı bir toplantı talep ediyoruz. Muğlaspor'un geleceği bu masada belirlenmeli. Muğlaspor'un bu ligde kalıcı olması gerekiyor. Doğru bir planlama gerekiyor. Toplam gelirimiz 10 milyon lira. Bu gelirle 180 milyon liralık mücadeleci, şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak imkansız" ifadelerini kullandı.

"Mantıklı projelerle gelecek olan varsa devretmeye hazırız"

Kıyanç, "Maddi manevi ciddi şekilde yoruldum. Bu işi gelecek yıllarda yapmak istemiyorum. Şuan Muğlaspor'un kazancının ve başarısının kimse farkında değil. İzah edilebilir, mantıklı projelerle gelen herkese biz bu işi devretmeye hazırız. Muğla'nın en büyük sivil toplum örgütü olan Muğlaspor, bu şehrin ortak değeri fakat bu ortak değer için bir araya gelinmiyor. Bu kulüp Menaf Kıyanç'ın değil. Muğlaspor'un dışaarıya şuan 1 lira borcu yok. Bu kentin artık bir lobisi olması gerekiyor. Muğlaspor dışında başkana dayalı bir yönetim şekli yok" dedi.

Başkan Kıyanç, "Gelecek yıl transfer yapamadıktan sonra bu iki yıllık başarıyı neden karalayalım. Bu kent ve bu kenti yönetenlerden bu desteği istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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