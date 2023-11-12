Muğlaspor kendi evinde oynadığı maçtan berabere ayrıldı
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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 5. hafta mücadelesinde Muğlaspor kendi evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 5. hafta mücadelesinde Muğlaspor kendi evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.
Muğla Atatürk Stadyumu'nda Muğlaspor Irlıganlıspor'u ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada aradığı birçok pozisyonda gol bulamayan Muğlaspor kendi evinde Irlıganlıspor ile golsüz berabere ayrıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor