Muğlaspor, Kelkit Hürriyetspor ile Şampiyonluk İçin Sahada

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Muğlaspor şampiyonluk yolunda adım adım ilerlerken 13 Nisan 2025 Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda Kelkit Hürriyetspor ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Muğlaspor, teknik ekip ve oyuncularıyla kendi sahasında oynayacağı Kelkit Hürriyetspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar da takıma olan desteklerini göstermeye devam ederken Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma destek mesajı vererek, "Muğlaspor şampiyonluk yolunda adım adım ilerlerken kendi sahamızda oynayacağımız Kelkit Hürriyetspor maçına bütün Muğlalıları destek olmaya çağırıyoruz biz inandık sizde inanın bu yıl şampiyonluğu getireceğiz bütün Muğlaspor sevdalılarını desteğe davet ediyoruz" ifadesini kullandı. - MUĞLA