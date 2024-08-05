Üye Girişi
Haberler

Muğlaspor, kaleci Mehmet Mert İslah'ı transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, TFF 3. Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü oldu ve geçen sezon şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı renklerine bağladı. İmza töreni düzenlendi.

MUĞLA,

TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü olan Muğlaspor, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı renklerine bağladı. Futbola Osmaniye Akdenizspor ile başlayan ve Kasımpaşa altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç eldiven Antalya Kemerspor ile profesyonelliğe adım attı. Geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşayan genç eldiven kariyerinde Osmaniyespor formasını da giydi. Mert İslah için Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Basın Sözcüsü Barış Yayman'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Muğla Futbol Spor Güncel Haberler

Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti

Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti

 77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title