Muğlaspor, Kaleci İsmet Yumakoğulları'nı Kadrosuna Katıyor

Muğlaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, yeşil-beyazlı ekip 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 29 yaşındaki deneyimli kaleci İsmet Yumakoğulları'nı kadrosuna kattı.

Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve sarı-lacivertli ekipte profesyonelliğe adım atan İsmet Yumakoğulları, kariyerinde sırasıyla Tavşanlı Linyit, Tokatspor, Pazarspor, Afyonspor, Bayburt ÖİS, Sancaktepe FK, Kırşehir FK, 1922 Konyaspor, Esenler Erokspor, Kocaelispor, Iğdır FK ve Elazığspor formalarını giydi. 1.93 boyundaki deneyimli file bekçisi, kariyerine 2. ve 3. Lig şampiyonlukları sığdırmayı başardı.

Transferi resmiyete dökmek için Muğlaspor Kulüp Tesisleri'nde bir imza töreni gerçekleştirildi. Törende Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Asbaşkan Semih Soykan, ve Bölge Temsilcisi Fahri Keleş hazır bulundu. Yeni transfer İsmet Yumakoğulları, Muğlaspor formasıyla çıktığı yeni yolculukta takımına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Kulüp yönetimi ise Yumakoğulları'nın tecrübesinin takıma önemli bir değer katacağına inandıklarını ifade etti. - MUĞLA